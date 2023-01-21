Elazığ’da bir sokaktan geçmeye çalışan kamyonet, sürücüsünün yüksekliği hesap edememesi nedeniyle balkon duvarına sıkıştı. Evde yaşayanlar deprem olduğunu sanarken, araç yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından çıkarıldı.

Elazığ’da bir sokaktan geçmeye çalışan kamyonet, sürücüsünün yüksekliği hesap edememesi nedeniyle balkon duvarına sıkıştı. Evde yaşayanlar deprem olduğunu sanarken, araç yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından çıkarıldı.

Olay, Elazığ Yenimahalle’de bulunan bir sokakta meydana geldi. 06 BUU 195 plakalı kamyonet, sürücüsünün yüksekliği hesap edememesi nedeni ile birinci kattaki balkonun duvarına sıkıştı. Araç yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sokakta yaşayan vatandaşlar, büyük araçların geçişi sırasında her zaman böyle sorunlar yaşadıklarını belirterek, ‘’Bu çok sık başımıza gelen bir olay. Her seferinde de deprem oluyor zannediyoruz. Yetkililerin bu sokaktan büyük araçların geçişini yasaklamalarını talep ediyoruz’’ dedi.