Samsun’da kirada oturan öğrenci ve velisi, yüzde 25’in üstünde bir artış istendiği ve kendilerini evden çıkarmak için elektriği kapattığı gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu.

Samsun’da kirada oturan öğrenci ve velisi, yüzde 25’in üstünde bir artış istendiği ve kendilerini evden çıkarmak için elektriği kapattığı gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Sabri Adak, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni(OMÜ) kazanan kızına 2021 yılında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 1+1 bir ev kiraladı. Sabri Adak kira bedeli 1000 TL’ye anlaştı ve kira sözleşmesi imzaladı. Sabri Adak’ın iddiasına göre 1 yıllık sözleşmenin bitimine yakın ev sahibi kirayı yükseltmek amacıyla yeni kira sözleşmesi talep etti. Sabri Adak ise yürürlüğe giren kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemeye uyduğunu belirterek kirayı bin 250 TL olarak güncelledi.

"Elektrik kapısı kitlenmiş"

Olayı anlatan Sabri Adak, "2021 yılının Eylül ayında bu daireyi 1000 liraya kiraladık. Kira süresinin 1 yıla yaklaşmasına yakın bir zamanda yeni bir kontrat imzalamamızı istediler. ‘Niye’ diye sorduğumuzda ‘kirayı yükseltmek istiyoruz’ şeklinde karşılık aldık. Kızıma mesaj atarak, ‘artık evin iskan problemi bitti, elektrik aboneliklerinizi üstünüze yaptırabilirsiniz. Şehir dışında olanlar da oradan yaptırabilirler’ şeklinde bize ifade ettiler. Biz de Ünye’de oturduğumuz için oradan abonelik yaptırdım, benden DASK istediler ve sigortaya gittim. Sigortaya gittiğimde ise bana ‘bu ev bir başkasının evi, onun üstüne gözüküyor’ dediler. Ben de kendi adıma yaptırsam belki ev sahibi bunu göremeyebilir ve tekrar para öder. Onun ödemesine gerek kalmasın diye düşünüp 104 TL olan ücreti ödedim. DASK yaptırdım ve benim üzerime yapıldı. Samsun’a geldikten sonra elektriklerin olmadığını anladık. Ev sahibine ve apartman yöneticisine bu durumu bildirdik. Kızım okula başlayacağı için buraya tekrar geldiğimizde öğrendik ki benim üzerimden aboneliği düşürmüşler. Hatta ev sahibi nüfus dairesine gidip ikametgah açtırmış. Ben tekrar nüfus dairesine belge almaya gidince benden su, doğal gaz gibi aboneliklerimin olup olmadığını sordular. Bu belgeleri çıkartıp götürdükten sonra ikamet belgesini aldım ve sonrasında elektrik firmasına gittim. Tekrar benim üzerime elektriği geçirdiler ve elektrikçiyi çağırıp kabloları taktırdım. Bundan tam 1 gün sonra elektrikler yine kesik ve elektrik dairesine giden kapı kilitlenmiş şekilde gördük" dedi.

"Lütfen bu mağduriyetimize en kısa sürede bir çözüm bulun"

Kızının interneti kullanmak için sürekli dışarıda kafe gibi mekanlara gittiğini ifade eden Sabri Adak, "Bizi böyle mağdur durumda bıraktılar. Kızım evinde hiçbir şey kullanamıyor. Buzdolabı, bilgisayar herhangi bir şeyden yararlanamıyor. Dışarıda kafeteryalarda, kütüphanelerde çalışıp gece evine uyumaya geldikten sonra sabah tekrar okuluna gidiyor. Buradan Adalet Bakanlığımıza ve yetkili kesimlere duyurmak istiyorum. Lütfen bu mağduriyetimize en kısa sürede bir çözüm bulun" diye konuştu.

Öğrenci Berrin Zeynep Adak da evin içinde her şeyi telefon ışığı yaptıklarını, lavabo, banyo gibi alanları kullanmakta zorlandığını, ev eşyalarını çalıştıramadıklarını ve doğal gazı kullanamadıklarını söyledi.

Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.