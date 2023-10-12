Bandırma Emniyet Müdürlüğü, motosikletlere ve yüksek ses ile müzik dinleyen araçlara yönelik yaptığı uygulamada bir çok sürücü cezasız kalmadı.

Bandırma’da motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına daha fazla uyum sağlaması, çevreyi rahatsız edecek şekilde şehir merkezi civarında araçlarından yüksek sesle müzik yayını yapan sürücülere sivil trafik polislerince denetim yapıldı. Araç plakalarına yazılan cezaların yanı sıra, kurallara uymayan sürücülerinde cezasız kalmadı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sıkı denetlenen trafikte yüksek ses ile müzik yayını yapan sürücülerin kamunun rahat ve huzurunu bozması engelleniyor. İlerleyen günlerde bu denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.