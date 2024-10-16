Düzce’de trafik polislerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada çeşitli maddelerden 22 araç sürücüsüne 78 bin 556 lira idari para cezası uygulandı. Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren sürücülerde cezadan kaçamadı. Düzce

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini korumak amacıyla şok uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD kavşağında yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 22 araç sürücüsüne toplamda 78 bin 556 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde yüksek sesli müzik dinleme, APP plaka kullanımı, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, usulsüz ses ve ışık sistemleri, abartı egzoz ve karayolları kanununa aykırı ekipman bulundurma gibi ihlaller tespit edildi.