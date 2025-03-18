Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, yüksek şeker tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yüksek şeker tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Nöroloji uzmanı Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, aşırı şeker alımının bilişsel işlevleri nasıl etkilediğini vurguladı. "Şeker, beyin hücreleri üzerinde toksik etki yapabilir ve uzun vadede hafıza kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilir" diyen Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, bu durumun özellikle yaşlı bireylerde risk faktörlerini artırdığını belirtti.

"Şeker tüketimini kontrol altına alın"

Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, yüksek şeker tüketiminin sadece fiziksel sağlığı değil, zihinsel sağlığı da tehdit ettiğine dikkat çekti. Dr. Atasoy, "Şeker, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olur. Bu dalgalanmalar, ruh hali değişikliklerine ve dikkat dağınıklığına yol açabilir. Uzun vadede bu durum, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu nedenle, şeker tüketiminin kontrol altına alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, sağlıklı bir beyin için dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak, şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini önerdi. Dr. Atasoy, "Daha fazla sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalarla beslenmek, beyin sağlığını korumak için atılacak en önemli adımlardandır. Sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir bedenden doğar" diyerek, sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çekti.