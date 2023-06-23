Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile 1937 yılından beri aralıksız devam eden ve bu yıl 87. düzenlenen Bergama Festivali’nin 4. gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Yüksek Sadakat Bergama’ya unutulmaz bir konser yaşattı.

87. Uluslararası Bergama Festivali’nin 4. gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Yüksek Sadakat Grubu, unutulmaz bir konser yaşattı. Hayranları şarkıların ve müziğin ritmi ile gönüllerince eğlendiler. Festivalin dördüncü gününde birçok noktada panel, etkinlik ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi.

Yüksek Sadakat Konseri sonunda Bergama kağıdı Parşömen’den yapılan plaketi Yüksek Sadakat Grubu’na Belediye Başkanı Hakan Koştu ve AK Parti İzmir Milletvekili, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan birlikte vererek muhteşem konser için teşekkür etti.

Bergama’nın UNESCO’ya giriş yıldönümüne özel panel

Kadim şehir Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edilişinin 9. yıl dönümünde 87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Alan Başkanları Paneli düzenlendi. Panelin selamlama konuşmasını Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı.

Tarihi Osmanlı Çarşısı Arasta girişinde bulunan Çınarlı Kahve’de gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Miras Alanları Şube Müdürü İpek Özbek yaptı. Panelistler İstanbul Alan Başkanı M. Mustafa Tural, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk, Efes Alan Başkanı Cengiz Topel ve Diyarbakır Alan Başkanı Dr. Zeynep Tuna Yüncü sorumlu oldukları UNESCO Alanları ile ilgili deneyim, bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Dinleyicilerden gelen soruları cevapladılar.

Ahili töreni yapıldı

Panelin ardından, Geleneksel Deri İşleme Ustası, Anadolu’nun son Karatabağı, UNESCO Yaşan İnsan Hazinesi ödülüne sahip ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan İsmail Araç’ın yetiştirdiği son çırak olan Harika Geldi’nin Ustalık Nişanı, Kuşak Bağlama Töreni gerçekleştirildi.

Kültür merkezinde türküler çalınıp söylendi

87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde buram buram Anadolu kokan Türküler, Belediyenin Türk Halk Müziği Korosu tarafından söylendi.

Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) sahne alan Belediye Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Derya Çakı yönetiminde her biri duygu yüklü, türküleri seslendirdi. Amatör ruhla, yıllardır çalışmalarını sürdüren THM Korosu, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Çocuklara özel turnuvalar düzenlendi

87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde; Ilıca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Satranç ve Açık Tenis Turnuvaları gençlerden büyük ilgi gördü. Finallerde dereceye giren sporcu ve öğrencilere Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar tarafından madalyaları verildi. Başkan Yardımcısı Uyar, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik etti.

Zeytinpark’ta çocuklar için düzenlenen eğlencelerle dördüncü gün etkinliklerinin bir başka adresi oldu. Çocuklar gönüllerince eğlenerek güzel havanın tadını çıkardı.