Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada , Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) nezaretinde kurumsal ve program akreditasyonlarının genişletilmesini güçlü bir şekilde teşvik ettiklerini bildirtmişti. Özvar , “Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getirmiş bulunuyoruz. Bu şart bu sene itibarıyla uygulamaya girmiştir. Benzer şekilde fakülte , yüksekokul , enstitü , araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler kurmak için de önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getireceğiz. Bu girişimimiz yükseköğretimde kaliteyi önceleyen anlayışımızın bir yansımasıdır.” diye konunun önemine dikkat çekmişti.

MERSINTIME olarak konuyu , Star Sosyal , Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme Komitesi Başkanı ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan EGE’ye sorduk.

Prof. Dr. İlhan EGE, “Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) uygulanmaktadır. KAP, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin ‘planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma’ döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. STAR ise, değerlendirme ve akreditasyon süreçleri ile ilgili eğitim, çalıştay ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Lisans Programlarının kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiş tek ulusal akreditasyon kuruluşudur. YÖKAK kurumsal olarak Üniversiteleri akredite eder iken STAR ise yetkilendirildiği alanlardaki programların akreditasyon süreçlerini yürütmektedir. YÖK, kurumsal ve program akreditasyonlarına önem vermektedir. YÖK’ün en son yaptığı düzenleme ile doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirildi. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın belirttiği üzere farklı akademik birimler kurmak için de önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getirilecektir. Akreditasyonun, eğitim programlarının kalitesinin bağımsız bir dış değerlendirme kuruluşu tarafından onaylanması, uluslararası standartlara uyum için ön hazırlık, sürekli iyileşme çalışmalarına destek, Yükseköğretim Kurumları arasında prestijli bir konuma sahip olma, mezunlar ve işveren ile ilişkilerin güçlendirilmesi, nitelikli öğrenci talebindeki artış, uluslarararası öğrenci hareketliliğine olumlu katkı, işverenlerin ihtiyaçları ile uyumlu programlar oluşturulması ve buna bağlı olarak da mezunların istihdam edilebilirliğine katkı gibi birçok konuda faydalı olabilecektir. Rektörümüz Prof. Dr. Erol YAŞAR’ın desteği ile Üniversitemizde de akreditasyon çalışmalarına hız verilmişdir. Zaten Mühendislik, Tıp gibi alanlarda birçok bölümümüzün akreditasyonu var iken Meslek Yüksekokullarımızda da, örneğin Müdürlüğünü yaptığım Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda da iki bölümde akreditasyon çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar eğitim kalitemizin sürekli iyileştirilmesi açısından en önemli konulardan biridir. Çünkü akreditasyon ile sadece akademik bir değerlendirme değil sosyal, kültürel ve fiziksel değerlendirmeler yapılarak geniş bir açıda bakış açısı geliştirilmektedir. Kurumsal ve program akreditasyonuna hiç sahip olmayan üniversitelerde bu süreçte kalite konusundan kendilerini geliştireceklerdir. Bizlerde bu sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Konya’da KTO Karatay Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilen Star’ın ‘İç Anadolu Bölgesi Program Akreditasyonlarında Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı’na katıldık. Önümüzdeki dönemde bu konudaki çalışmalar hızlanarak ve artarak devam edecektir.” dedi.