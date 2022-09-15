Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek lisans öğrencisi Nurten Nurlu’nun çalışmalarından oluşan sergisi açıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüksek lisans öğrencisi Nurten Nurlu’nun çalışmalarından oluşan sergisi açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nde heykel bölümünde yüksek lisans öğrencisi Nurten Nurlu, “Akıntıya Karşı” isimli sergisi, Herodot Kültür Merkezi’nde açıldı. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Esra Sağlık’ın küratörlüğünde açılan sergide sanatçının sergisi beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Nurten Nurlu, çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Eserlerim, lisans ve yüksek lisan döneminde toplumsal cinsiyet kavramının eşitsizliği üzerinde, o konuda yoğunlaşmış çalışmalardır. 17 heykel, 8 özgün baskı ve karakalem çalışmalarından oluşmaktadır. Aynı zamanda da 3 tane dijital baskı var. Eserleri genelde okulda ve evde yaptım”

Heykel yapmayı çok sevdiğini dile getiren Nurlu, “Çalışmalarımda metal var. Alçı çalışmam var. O çalışmanın üzerinde ünlü filozofların sözleri yazılı. Ahşap ve seramik çalışmalarım var. Polyester var. Her çeşit malzeme var. Çeşitliliği seviyorum” dedi.

Sergisinde yer alan mamografi görüntüleri ile ilgili de konuşan Nurten Nurlu “Aslında onlar tıbbi bir gereklilik için yapılmış çalışmalardı ama dijital hale geldiğinde bir tanesi tektaş yüzük gibi göründü. Diğeri Dünya’ya benzedi. Hepsi bir şeyi simgelemekte” şeklinde konuştu.

Sergi, 1 Eylül tarihine kadar açık kalacak.