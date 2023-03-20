Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de staj yapmak üzere bulunan Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, stajlarını tamamladı.

Kazak Ulusal Kadınlar Pedagoji Üniversitesi’nden NEVÜ’ye staj yapmak üzere gelen 14 kişilik yüksek lisans öğrenci grubundan Kimya Bölümü öğrencileri, 07-16.03.2023 tarihleri arasında NEVÜ Bilim Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi laboratuvarlarında çeşitli analiz ve deney süreçlerine katıldı. BTUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Zorlugenç ve Memur Hacer Ceran Bal tarafından öğrencilere ‘İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS/MS)’ cihazında element analizinin nasıl gerçekleştirildiği uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrencilerin getirdikleri toz numuneler üzerinde gerçekleştirilen uygulamalardan elde edilen sonuçlar öğrenciler ile paylaşıldı.

BTUAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şen öğrencilere ‘Alev İyonlaşmalı Dedektör (GC-FID) ve Kütle Spektrometresi (GC-MS)’nin çalışma prensibi ile ilgili teorik eğitim verdi. Teorik eğitimin ardından öğrenciler Arş. Gör. Ayşe Canbolat eşliğinde uygulamalı eğitimlerini tamamladı.