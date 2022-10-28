Kış mevsimin iyice hissedilmeye başladığı Ağrı’da vatandaşlar, araçlarına kışlık lastik taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış mevsimin iyice hissedilmeye başladığı Ağrı’da vatandaşlar, araçlarına kışlık lastik taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

Ağrı’da kış mevsiminin iyice hissedilmesi ile beraber vatandaşlar araçlarına kışlık lastik taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu. Ülke genelinde 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ilde havaların erkenden soğuması ve yüksek kesimlere kar yağması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

Yüksek kesimlere kar yağdığından dolayı vatandaşların erkenden kış lastiği taktırmaya başladığını söyleyen lastikçi Mehmet Nuri Kopan, “35 senedir bu işi yapıyorum. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştüğü için kışlık lastikleri erkenden takıyoruz. 1 Aralık’ta zorunlu hale geliyor ama biz kış mevsiminden dolayı 10 gündür takmaya başladık. Yüksek kesimlerde kar olduğu için erkenden başlıyoruz. Sıfır lastik fiyatları bu sene yüksek olduğu için ikinci el lastiklere talep arttı” dedi.

Can güvenliği için kışlık lastik taktırmaya başladıklarını söyleyen vatandaşlardan İsmail Çelik ise, “Sıfır lastik fiyatları bu sene yüksek olduğu için bizler de ikinci el lastiklere talip oluyoruz. Can güvenlikleri için herkes kışlık lastikleri taksın, yola güvenli bir şekilde gidip gelsinler. Bir insanın ayağında bot olmadan nasıl karda yürüyemiyorsa arabanın da kışlık lastiği olmadan yola çıkması doğru değil” dedi.