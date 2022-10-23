Gece en düşük hava sıcaklığı Kavlatan köyünde sıfırın altında 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan yüksek kesimlere yağan karla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş oldu.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyü yaylasında kar yağışı etkili oldu. Yaylada otlayan inek sürüsü kara yakalandı. Yüksek kesimlerde kışın etkisini gösterdiğini ifade ederek doğayı cep telefonuyla kaydeden sürü sahibi, “Kar yağıyor. Kış geldi” dedi.

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