Turuncu Kod uyarısı verilen Antalya’da kayak merkezlerine yılın ilk karı yağarken, Konyaaltı’nda ise deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti.

Antalya’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün verilen ‘Turuncu Kod’ uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı ve iki gündür aralıklarla süren yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Alacabel’de kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, Tahtalı ve Saklıkent Kayak Merkezlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçti. Hava sıcaklığının 17,5 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece oldu. İki gündür yağışın etkisindeki Antalya’da güneşi fırsat bilen yabancı turistler ve Antalyalılar kendilerini Konyaaltı Sahili’ne attı.

Kendilerini Konyaaltı Sahili’ne attılar

Bazı turistler seyir terasında Konyaaltı Sahili’nin güzelliğini fotoğraflamayı ve öz çekim yapmayı, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Ülkenin doğu kesimleri soğuk hava etkisindeyken sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar sandalyeleri ile sahile gelirken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti. Yağış uyarısı nedeniyle evden şemsiyesi ile birlikte çıktığını belirten Cem Battal isimli vatandaş, aralık ayında terlediğini belirterek, "Sürekli yağmurlu olacak şeklinde bilgi verildi. Ben de bunu dikkate alarak şemsiye ile çıktım. Şu an kıyafetlerimi de çıkardım; çok sıcak, terlemeye başladım. Su çok güzel görünüyor, bugün girmedim ama geçen gün girmiştim. Yabancı turistler geliyor, yerliler ise hafta sonu tercih ediyor. Burada dağlarda kar gözüküyor. Dağlarda kar varken, 4 Aralık’ta ben de burada üzeri açık bir şekilde terliyorum" dedi.