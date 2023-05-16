Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında gideceği Ardahan’da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Başkentin yeni rotası: “Pursaklar Endemik Vadi” Başkentin yeni rotası: “Pursaklar Endemik Vadi”

Ardahan’da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerdeki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.