Ardahan merkezde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece arasında gideceği Ardahan’da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Ardahan’da kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yüksek kesimlerdeki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.