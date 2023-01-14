Erzincan, Bayburt ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un batısı ile Erzincan ve Bayburt çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr doğu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 4, Erzurum’da 11, Ardahan’da 20, Ağrı ve Bayburt’ta 8, Kars’ta 13, Iğdır’da 6, Tunceli’de 1 derece olarak kaydedildi.