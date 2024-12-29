Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, maceraseverleri harekete geçirdi. ATV ve UTV araçlarıyla yaylaları gezen grup, kar ve eşsiz kış manzarasının tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının bugün 8 derece ölçüldüğü kentte, bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen macerasever bir grup, soluğu ATV ve UTV araçlarıyla Başiskele ilçesinin yüksek kesimlerinde aldı. Yaylalarda araçlarıyla gezen grup, eşsiz manzaranın ve karla kaplı doğanın tadını çıkardı.

İş arkadaşlarıyla birlikte kar macerasına katılan Mehmet Ali Kaşka, kar yağışının kendilerine huzur ve enerji verdiğini söyledi. Kaşka, "Kar, mutluluk demektir. Beyazlık, insanın ruhunda gerçekten tarif edilemez güzellikler oluşturuyor. Bu yüzden de kar yağdığı zaman iş arkadaşlarımızla beraber plan yapıp kendimizi doğaya atıyoruz. Bu yüzden de kar yağdığı zaman iş arkadaşlarımızla beraber plan yapıp, kendimizi doğaya atıyoruz. Doğanın verdiği huzurla beraber aldığımız enerjiyle işlerimizi daha iyi yapıyoruz. Bugün de karlı bir gün. Dün de yükseklere kar yağdı. Bizde ATV ve UTV araçlarımızla birlikte kendimizi doğanın güzelliklerine bıraktık" dedi.