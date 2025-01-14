Karabük’ün yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde dün sabah başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezi ile bin 30 rakımlı Karabük-Bartın kara yolu Ahmetusta Geçidi ile yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Yüksek kesimleri kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun alçak kesimlerinde ise sis etkili oluyor. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede trafik ve karayolları ekipleri kar yağışına karşı önlem aldı.

Kaynak: iha