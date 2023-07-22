Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşların klimaya ilgisi arttı.

Bunaltıcı havalarda bulundukları ortamlarda serinlemek isteyen vatandaşlar klima satıcılarının yolunu tutarken, Eskişehir’de yaz aylarında sadece Temmuz ve Ağustos’ta klima satışlarının hızlandığı ifade edildi. Klimanın soğutacağı alanın hacmine göre 12 binlik ve 18 binlik cihazlar rağbet görüyor. Klima satıcıları, vatandaşların klima alırken bazı hususlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

“Klimalar genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında satılır”

Klima satışlarının son günlerde hareketlilik kazandığını dile getiren klima satıcısı Mustafa Tekin, Eskişehir’de klima kültürünün olmadığını savundu. Kentte klimaların Temmuz ve Ağustos aylarında satılmaya başlandığını, yılın diğer aylarında ise satışın durgunlaştığını söyleyen Tekin, şöyle konuştu:

“Klima satışlarımız birkaç gündür hareketli geçiyor. Yaz döneminde Eskişehir’de fazla klima satılmıyor ama Temmuz ayında sıcaklıkların yüksek olduğundan dolayı talep oluyor. Eskişehir’de klima kültürü fazla yok diyebiliriz. Klimalar genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında satılır. Diğer aylarda fazla satış olmaz. Şu anda ev tipi klimalar rağbet görüyor. Soğutacağı alanın hacmine göre 12, 18 ve 24 binlik klimalar var. Vatandaşların tercihi ağırlıklı olarak 18 binlik klimalar oluyor. 12 binlik klimaların fiyatları 13 bin 500 ila 14 bin lira arasında değişiyor. 18 binlikler ise 18 bin liradan satılıyor. Klima alırken yapmaları gereken şey, klimanın bulunduğu ortamdaki yeri göz önünde bulundurmak. Klimanın güneş alıp almadığına dikkat edilmeli. Daha sonra yer keşfinin ardından uygun klimayı vatandaşlara tavsiye ediyoruz. Ortama en uygun klima hangisiyse onun satılması gerekiyor.”