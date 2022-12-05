Eskişehir’de hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle kentin kırsal kesimlerinde yoğunluğu artan sis bulutları görüş mesafesini büyük oranda düşürürken, Karacaşehir Mahallesi, Kent Ormanı civarında bulunan yüksek gerilim hatları üzerine çöken sis dikkat çekti. Yüksek gerilim hattı direklerinin tepe noktalarını ve akım kablolarını neredeyse tamamen örten sis, kartpostallık manzara oluşturdu.

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