Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yüksek gerilim hattında montaj yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Hafif yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yüksek gerilim hattında montaj yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Hafif yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca ilçesi Eğrioğlu Mahallesi’nde yüksek gerilim hattı direk inşaatında montaj işçisi olarak çalışanı Ahmet S.(36), montaj yaptığı esnada yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.