Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olay, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan Nefes Park’ın karşısındaki boş arazide yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğinin çevresinde otlar tutuştu. Yoldan geçen Devriye Ekipler Büro ekibi, yangını görüp itfaiyeye haber verdi.

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