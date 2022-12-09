Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un başkanlığında Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılıyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’un mevkidaşlarını karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektiren liderler, sonrasında dar çerçeve oturumuna geçti. Caparov oturumda yaptığı açılış konuşmasında, son 3 yılda ilk kez tüm üye devletlerin liderlerinin bir araya geldiğini belirterek, konseyin Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki en etkili ve verimli format olduğunu söyledi. Toplantının küresel, mali ve ekonomik çalkantıların sürdüğü pandemi sonrası kriz koşullarında yapıldığına işaret eden Caparov, “Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ekonomileri büyük yük altında. Bu zor koşullarda devlet başkanları olarak karşılıklı çıkar sağlayan ticari ve ekonomik, yatırım ortaklığı için elimizden gelenin en iyisini yapmak oldukça önemli” ifadesini kullandı.

Avrasya Ekonomik Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç’in de yer aldığı toplantının ana oturumuna Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov’un da katılması bekleniyor. Ana oturumun ardından sonuç belgeleri imzalanacak, sonrasında Caparov basın toplantısı düzenleyecek.