Denizli’de uyuşturucu madde imal ve ticaretinden şüpheli 2 şahsa yapılan eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DSO Başkanı Kasapoğlu; "Faiz indirimi enflasyonla mücadele ve finansmana ulaşım için önemli bir adım" DSO Başkanı Kasapoğlu; "Faiz indirimi enflasyonla mücadele ve finansmana ulaşım için önemli bir adım"

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Denizli ve Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde, 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu imalı ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı operasyonda, bin 540 adet uyuşturucu hap, bin 780 kullanımlık kannobıond maddesi ile 1 adet makas ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA