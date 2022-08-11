Eskişehir’de Hint Keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgileri doğrultusunda yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Eskişehir’de Hint Keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu bilgileri doğrultusunda yapılan operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Mahmudiye ilçesinde Hint Keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğuna dair bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda S.T. isimli bir şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 39 kilo 30 gram gelen esrar maddesi, 304 kök Hint Keneviri, 8 adet ortam aydınlatma cihazı, 3 adet vantilatör ve 1 adet ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.