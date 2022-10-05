Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan ve araçlarında yüklü miktarda dolar ve euro çıkması üzerine şüphelenilen 2 şahsın, aynı zamanda telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan ve araçlarında yüklü miktarda dolar ve euro çıkması üzerine şüphelenilen 2 şahsın, aynı zamanda telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 29 bin 975 dolar, 3 bin 800 euro ve bin 60 lira olduğunu tespit eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araçtaki 2 kişinin durumundan şüphelendi. Ekiplerce yapılan detaylı araştırmada, G.Y. (22) ve G.K.’nin (36) Ankara’da telefonla gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olayının da şüphelileri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.