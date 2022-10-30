Kadın Futbol 1.Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, Ünyegücü ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2. haftada galibiyetle tanıştı.

Kadın Futbol 1.Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, Ünyegücü ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2. haftada galibiyetle tanıştı.

Ünye İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Yukatel Kayseri Kadın FK, Merve Fırtına’nın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Lige evinde Bağcılar Evrenspor ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği maç ile başlayan Yukatel Kayseri Kadın Fk, deplasmanda oynadığı ikinci maçta Ünyegücü’nü yenmeyi başardı. Zeynep Bilir’in asistini iyi değerlendiren Merve Fırtına takımına 3 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Yukatel Kayseri Kadın FK’ya ligdeki ilk galibiyetini de getirmiş oldu.

Yukatel Kayseri Kadın FK Teknik Patronu Osman Bahadır Kökoğlu, “Bu galibiyet moral oldu. Futbolcularımı tebrik ediyorum” dedi.