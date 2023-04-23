Yukatel Kayseri Kadın FK; ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off’a kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK; ligin 25. haftasında bugün deplasmanda Soma Zafer Spor ve Gençlik ile karşı karşıya geldi. Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakibini Zeynep Bilir ve Canset Yiğit’in golleriyle 2-0 kazandı. Deplasmandan 3 puanı 2 golle alan Yukatel Kayseri Kadın FK ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off’a kalmayı garantiledi. 34 puanla 6. sırada yer alan Yukatel Kayseri Kadın FK, Soma Zafer Spor ve Gençlik galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin son haftasını hükmen galibiyetle kapatarak sezonu noktalayacak.