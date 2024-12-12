Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Tarım ve Orman Bakanlığının FAO ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi” kapsamında değerlendirme amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün proje kapsamında bugüne kadar yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirici sunumu ile başladı. Gümüş; “İlk olarak bu projenin amacı suyu verimli kullanmak diğer taraftan aşırı gübreleme ile topraktaki tahribatın engellenmesidir. İl Müdürlüğümüzce Avrupa Birliği proje kapsamında uyguladığımız Nitrat Kirliliği İzleme Projesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında İklim Değişikliğine Uyum Projesi ile birlikte birbirlerini tamamlamaktadırlar. Türkiye’de 2025-2026-2027 yıllarını kapsayan üretim planlaması dönemine geçildi ve Eskişehir’de 6 ilçede su kısıtı ilan edildi. Bu ilçeler proje uygulama alanı içerisinde yer almaktadır" dedi.

Gümüş, proje kapsamında bugüne kadar yapılanları anlatarak, "Bu anlamda bize verdikleri destek için FAO’ya ve ciddi başarılı sonuç ortaya koydukları için çiftçilerimiz ve proje ekibimize özel olarak teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Söz konusu toplantı, Proje Ekibi ve FAO yetkilileri arasında projenin uygulama aşaması kapsamında gelinen noktanın tespiti için karşılıklı bilgi alışverişi ve Uluslararası Bağımsız Ara Dönem Değerlendiricisi Francis Hurst ile projenin geleceği hakkında hedeflerin belirlenmesi konuları hakkında istişare yapıldıktan sonra sona erdi. Ardından toplantıda hazır bulunan heyet proje uygulama alanı olan Sivrihisar ilçesinde proje kapsamında yapılan yatırımları yerinde görmek ve çiftçilere yönelik olarak bilgilendirme gerçekleştirmek üzere proje uygulama alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulundu.