Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, edinilen bilgiye göre İskenderun istikametine giden 53517 sefer sayılı yük treni sürücü ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı saman yüklü tıra çarptı. Kazada tırın ön kısmı büyük çapta hasar alırken yaralanan sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin tedbir aldığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Aksaray’da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Aksaray’da 13 yıl hapis cezası olan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.