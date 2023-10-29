Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya’nın Hekimhan ilçesi Karapınar mevkiinde yaşandı. Malatya’dan Sivas istikametine gittiği öğrenilen yük treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan H.Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Trenin altında sürüklenen araçta bulunan sürücü H.Y. ağır yaralanırken olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası demiryolu trafiği bir süreliğine kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.