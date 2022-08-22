Eskişehir’de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eskişehir’de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

ZBEU Çocuk Üniversitesi açılış töreni gerçekleşti ZBEU Çocuk Üniversitesi açılış töreni gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Boyacıoğlu Mahallesi’nde R.A. isimli şahıs kedisine ait hayvanları otlatmaya götürdü. Hayvanların kontrolsüz olarak tren raylarından geçişi esnasında TCDD’nin Eskişehir-Bilecik arası yolculuk yapan 4883895 sefer sayılı yük treni sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 büyükbaş hayvan telef oldu.