Düzce’de Jandarma trafik ekipleri yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde 150 araç sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 8 araç sürücüsüne 4 bin 338 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın’da “Mutlu Çarşamba” antrenmanları devam ediyor

Aydın’da “Mutlu Çarşamba” antrenmanları devam ediyor

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