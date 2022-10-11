Başkentte bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı.

Başkentte bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı.

Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, alabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikteki can güvenliğinin tehlikeye sokan an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.