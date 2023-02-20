Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir inşaatta yük boşalttığı esnada çukura düşen kamyon devrilirken, şoförü yaralandı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir inşaatta yük boşalttığı esnada çukura düşen kamyon devrilirken, şoförü yaralandı.

Olay, İncirliova Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 US 194 plakalı bir yük kamyonu, inşaat kenarındaki boşlukları doldurduğu esnada çukura düşerek devrildi. Devrilmenin etkisiyle yük kamyonu yan yatarken, araç içerisindeki şoför de yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kamyon sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.