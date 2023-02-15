Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy , '' Ev sahiplerini, günceldeğerlerinin üstünde fiyatlara kiraya vermemeleri hususunu halkımıza karşı duyarlılığımız ve sorumluluğumuz gereği, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz '' dedi.

Makina Mühendisleri Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy , Fahiş Kira artışları nedeniyle yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Ülkemiz, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı.

Öncelikle depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği bu yıkıcı depremlerin ardından bu bölgelerde yaşayan yüzbinlerce insanımız güvenli olarak gördükleri şehirlere kalıcı veya geçici olarak göç etmektedir.

Tabi ki yaşanan bu süreçle göç eden yurttaşlarımızın barınma ihtiyacı oluşmuştur. İlk etapta depremzedelerimiz otellere ve öğrenci yurtlarına konaklayabilecekleri her yere yerleştirilmektedir. Ama bu depremin yaraları hemen sarılabilecek gibi değildir ve insanlarımız uzun bir süre konaklayabilecekleri kiralık ev arayışına girmiştir.

Depremin ilk gününden itibaren birlik ve beraberlik duygusu içerisinde tüm halkımız kenetlenmiştir. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu görmek bizleri gururlandırmıştır. Fakat yurttaşlarımızın kiralık ev arayışında karşılaştığı kira fiyatlarında ki artış bu birliktelik ve dayanışmamıza gölge düşürmüştür.

Ev sahibi olan yurttaşlarımızı daha duyarlı ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Ev sahiplerini, güncel değerlerinin üstünde fiyatlara kiraya vermemeleri hususunu halkımıza karşı duyarlılığımız ve sorumluluğumuz gereği, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Bu konuda denetimlerin ve yaptırımların olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Devletin tüm kurumlarına, fahiş fiyatla kiraya veren ev sahiplerine uygulanacak yaptırımlar hususunda TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak her türlü desteğe açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

Tüm yurttaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Bir kez daha yaşanan depremlerden dolayı hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.