TİSK tarafından düzenlenen ’Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi’nde konuşan ÇEİS Başkan Vekili ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, kamu ile özel sektör arasındaki işbirliğinin temel gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki sanayicilerin ülke kalkınmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin siyaset dünyasıyla paylaşıldığı “Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi”, İstanbul’da yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve pek çok üst düzey kamu görevlisinin yanında TİSK yöneticileri ve TİSK’e bağlı işveren sendikalarının temsilcilerinin olduğu program, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un açılış konuşmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yaptığı açılış konuşmanın ardından, programın iş dünyası panelinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkan Vekili ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’in konuşmasıyla devam etti. Yücelik, konuşmasında kamu ve özel sektör işbirliği vurgusunda bulunurken, “Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle sanayide ve üretimde atılacak adımlar, yatırım ve ihracata dayalı büyümenin, kalkınmaya destek olmak üzere işverenlerin devlet yönetiminden beklentileri, ülke yöneticilerinin orta vadeli program başta olmak üzere politika öncelikleri ve kamu ile özel sektör arasındaki işbirliği temel gündem maddelerimizdir.” diye konuştu.

ÇEİS Başkan Vekili Yücelik, zirvede yaptığı konuşmada çimento sektörünün geleceğe dair yol haritası, karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ifade ederken, “100 yıllık Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınmayı taşıdığı noktada elde edilen tecrübeler ve gerçekleştirilen mücadele ışığında çizilen yol haritasıyla, önümüzdeki yüzyılın vizyonunun ortaya konulduğu Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi, kamu ile özel sektör arasındaki işbirliğinin ortaya çıkardığı dinamizmi bir kez daha gözler önüne sermiştir.” şeklinde konuştu.