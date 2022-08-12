Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Karlıova ilçesindeki okulları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Karlıova ilçesindeki okulları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde Karlıova ilçesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız ile Kız AİHL’de, Toklular İlk ve Ortaokulu, Ayten Tekışık İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yücel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karlıova Kültür Merkezini ziyaret eden Yücel çalışanlardan kütüphanenin kapasitesi ve faaliyetlerini inceledi. Bingöl Okuyor Projesiyle öğrencilerin okuma alışkanlıklarını arttırmayı ve okuma anlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yücel, okumanın akademik başarıyı ciddi oranda arttırdığına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okulların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.