Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, OECD’nin yayınladığı “Hayat Nasıl?” raporu üzerinden Türkiye’nin sosyal ve ekonomik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Balkanlı, AKP iktidarının 22 yıllık yönetimi boyunca ülkeyi derin bir ekonomik ve sosyal krizle karşı karşıya bıraktığını belirterek, özellikle çocuklar ve gençlerin geleceğini tehdit eden bir tabloya dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, OECD’nin raporundaki verileri paylaşarak Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin %19.3’ünün gıda güvensizliği yaşadığını belirtti. Balkanlı, “Her 5 çocuktan biri yeterli ve sağlıklı gıdaya erişemiyor. Bu oran, OECD ortalamasının (%8.2) neredeyse 2.5 katı. Kosta Rika, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerin bile gerisinde kalan Türkiye, çocukların açlıkla mücadele ettiği bir ülke haline geldi. Bu, AKP’nin yanlış ekonomik politikalarının, artan hayat pahalılığının ve gelir adaletsizliğinin sonucudur” dedi.

Çocukların eğitim sıralarında zamlarla, açlıkla ve fırsat eşitsizliğiyle tanıştığını vurgulayan Balkanlı, "Bu kabul edilemez bir tablodur. Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızı böyle bir kaderle baş başa bırakmak asla doğru değildir” ifadelerini kullandı.

GENÇLER UMUTSUZ: NE OKUL NE İŞ

Gençlerin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Balkanlı, “Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin %25’i ne eğitimde ne de iş hayatında yer alıyor. Bu oran, OECD ortalamasının (%11.1) iki katından fazla. Her 4 gençten biri, hayata dair umutlarını kaybetmiş durumda. Gençlerimiz ne yeterli eğitim alabiliyor ne de ekonomik kriz ortamında iş bulabiliyor. Bu durum, ülkemizin geleceğini karanlığa sürüklüyor” dedi.

HALKIMIZ GEÇİNEMİYOR

Balkanlı, OECD’nin ekonomik verilerini paylaşarak halkın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti: “2019-2023 yılları arasında ekonomik kriz nedeniyle geçinemediğini belirtenlerin oranı %13.3’ten %29.9’a çıktı. Yani her 3 kişiden biri artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu oran, OECD ortalamasının (%19.2) çok üzerinde. Halk ekonomik krizin altında ezilirken, AKP iktidarı ‘büyüme’ masallarıyla halkı avutmaya çalışıyor. Ancak gerçekler meydandadır; büyüyen tek şey gelir eşitsizliği ve yoksulluktur.”

CHP ÇÖZÜME HAZIR

CHP olarak bu tabloyu değiştirmek için hazır olduklarını belirten Balkanlı, “Gelir adaletini sağlayacak ekonomik politikalarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz için istihdam ve eğitim politikalarımız, emekçi, emekliler, çiftçiler ve kadınlar için hayat pahalılığıyla mücadele planlarımız hazır. İlk seçimde iktidar olmaya ve halkımızın refahını artırmaya hazırız” dedi.

Balkanlı, “Halkımız artık sandığın önüne gelmesini istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın sesi olmaya ve ülkemizi hak ettiği refaha kavuşturmaya kararlıyız. Türkiye’nin geleceği için birlikte çalışacağız ve başaracağız. Her şeyin bir çaresi var. O çare Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.