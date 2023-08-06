Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde8 Ağustos Salı günü Millet Bahçesi’nde sahne alacak olan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, icra edeceği eserleriyle vefatının 40. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek’i anacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bilginin, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu Açık Hava Etkinlikleri’nde heyecan bitmiyor. Hafta sonu gerçekleştirilen programlarda çocuklar, film gösterimi ve oyunlarla harika anılar biriktirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, yeni programın bilgilerini paylaştı. Açık hava sahnesinin yeni konuğu Türk müziğinin duayen isimlerinden müzisyen ve piyanist Yücel Arzen olacak. Ünlü sanatçı, orkestrasıyla birlikte icra edeceği eserlerle İslam şairi Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 40. yıldönümünde anacak. Anma konseri 8 Ağustos Salı günü Sakarya Millet Bahçesi’ndeki açık hava sahnesinde saat 21.00’da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Üstat Necip Fazıl’ı anmak için organize ettiğimiz konserimize tüm halkımız ücretsiz olarak katılım sağlayabilir. Memleketimize unutulmaz eserler bırakan Necip Fazıl’ı kendi şiirleriyle anacağız. Tüm Sakarya’mızı konserde buluşmaya davet ediyoruz” denildi.