Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, U18 Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak şehre gurur yaşatan Harmanlıkspor’un sporcularına bisiklet hediye etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 126 takımın katıldığı U18 Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik elde ederek şehre ayrı bir gurur yaşatan Harmanlıkspor’un antrenörleri ve sporcularıyla AKOM’da bir araya geldi. Her başarının mükafatlandırılması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini dile getiren Yüce, genç sporculara bisiklet hediye etti. Yüce, “126 takımın katıldığı U18 Türkiye Şampiyonasında şehrimizi temsil eden Harmanlıkspor, elde ettiği ikincilik başarısıyla bizleri gururlandırdı. Bu başarı şehrimizin Avrupa Spor Şehri ünvanını neden hak ettiğini tekrardan hatırlatıyor. Bu başarılar hiçbir zaman tesadüf olmadı. Her başarının altında emek ve yatırım vardır. Bizler şehrimizin spor potansiyelini biliyor bu çerçevede spora ve sporcularımıza yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Şehrimize ayrı bir gurur yaşatan Harmanlıkspor’un antrenörlerini ve sporcularını tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm bunların yanı sıra bizler her başarının ödüllendirmesinden yanayız. Bisiklet Dostu Şehir ünvanlı şehrimizde genç sporcularımıza bisiklet hediye ettik. İyi günlerde kullansınlar” dedi.