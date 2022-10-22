Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) 13 meslek komitesinde gerçekleşen seçimlerde 36 meclis üyesi belirlendi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) 13 meslek komitesinde gerçekleşen seçimlerde 36 meclis üyesi belirlendi.

YTSO uzun süredir süren seçim çalışmalarını yeni hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerle noktaladı. YTSO binasının otopark bölümünde komitelere özel çadırlar oluşturuldu. Her komiteden aday olan listelerdeki isimler ise üyelerle yakından ilgilendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında YTSO binasına giren üyeler kurulan sandıklarda tercihlerini kullandılar. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam etti. Sabah saatlerinden sandıkların kapandığı dakikaya kadar yoğunluğun düşmediği seçimlerde sandık başlarında Yalova Seçim Müdürlüğü görevlileri hazır bulundu. Oy kullanma işleminin sona ermesi sonrasında sandıklar açılarak sayıma geçildi. 13 komiteye ait sandık görevliler tarafından aynı anda sayılarak meclis üyesi seçilen isimleri netleştirdi.

Yapılan seçimler sonrasında 13 meslek komitesinden oy oranları şu şekilde

1. Komite: Beyaz liste 260 oy, Kırmızı liste: 115 oy

2. Komite: Beyaz liste 66 oy, Kırmızı/Beyaz liste 79 oy

3. Komite: Yeşil liste 58 oy, Turuncu liste 48 oy

4. Komite: Beyaz liste 123 oy, Mavi liste 101 oy

5. Komite: Beyaz liste 59 oy, Yeşil liste 55 oy

6. Komite: Beyaz 118 oy, Yeşil 93 oy

7. Komite: Turkuaz liste 36 oy, Beyaz liste 27 oy

8. Komite: Beyaz 131 oy, Kırmızı 125 oy

9. Komite: Mavi 142 oy, Beyaz liste 66 oy

10. Komite: Beyaz liste 57 oy, Mavi liste 41 oy, Turkuaz liste 37 oy

11. Komite: Beyaz liste 24 oy

12. Komite: Turuncu liste 63 oy, Mavi liste 39 oy

13. Komite: Sarı/Beyaz liste 285 oy, Mavi liste 136 oy

Başkan ve yönetim 1 hafta sonra belirlenecek

Tam bir huzur, güven ve demokrasi havasında geçen seçimler de 13 komiteden 36 meclis üyesi seçildi. Meclise giren 36 üye 1 hafta sonra yeniden toplanarak YTSO başkanı, YTSO Meclis Başkanı ve YTSO Yönetim kurulu üyelerini belirleyecek.

Yeni bina ilk seçime ev sahipliği yaptı

1968 yılından bu güne kadar Yalova’da ticaret ve sanayi ile uğraşan iş insanlarını tek çatı altında toplayan YTSO yeni binasındaki ilk seçimini gerçekleştirdi. Bugüne kadar genellikle yıkılan Yalova Lisesi’nin spor salonunda gerçekleştirilen oda seçimleri bu defasında YTSO’nun kendi binasının modern, huzurlu ve rahat ortamında gerçekleştirildi. Oldukça profesyonelce hazırlanan oy kullanma alanlarında üyeler zaman kaybetmeden kolay bir şekilde oy kullanmanın konforunu da yaşadılar.