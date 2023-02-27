Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bu şartlarda bir seçim yetişmez. Olayların gidişatı da olası bir seçim ihtimalimi azaltmaktadır. Seçimlerin bir yıl ertelenme olasılığı ise her geçen gün artıyor. Esas itibari ile de bir erteleme doğru olacaktır” dedi.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bu şartlarda bir seçim yetişmez. Olayların gidişatı da olası bir seçim ihtimalimi azaltmaktadır. Seçimlerin bir yıl ertelenme olasılığı ise her geçen gün artıyor. Esas itibari ile de bir erteleme doğru olacaktır” dedi.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bölge de ve dünya da yaşanan gelişmeler savaş hazırlığını giderek artırmıştır. Bu şartlar altında deprem yemiş bir ülkenin seçime gitmesi iktidarın dileyeceği bir şey olamaz. İktidarda da böyle bir heves gözükmüyor. Muhalefetin ümitsiz vaka oluşu da üzerine eklenince vatandaş açısından da seçim hevesi kaldığı söylenemez. Halkın siyasetten ciddi bir yorgunluk ve yılgınlığı var. Bir yıl içinde yeni bir iktidardan çok yeni bir muhalefet doğması gerekmektedir. Türkiye yenilenmek özellikle de siyaseten yenilenmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Halkın muhalefet açısından ümitsizliği ülkenin en büyük sorunu olduğunu ifade eden YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Muhalefette yeni bir şey olmadığı halk tarafından satın alınan hakiki bir gerçekliktir. Halkımız bunu bir yenilikle değişmek istiyor. Yeni Türkiye Partisi olarak bu yeniliğe talip olacağız. Halkımızın desteği ile seçimlere katılma yeterliliği olan partimiz ilerleyen günlerde güçlenerek sahada yerini alacaktır” açıklamasında bulundu.

İçerisinde bulunduğumuz savaş, bölgenin ve ülkemizin içinde bulunduğu tek gerçek olduğunu kaydeden YTP Genel Başkanı Yılmaz, “Yeni Türkiye Partisi olarak 12 Adaları da içine alan Milli Misak sınırlarımızın korunması büyük Türkiye ideali çerçevesinde birleşik bir Türk devletleri topluluğu kurmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Özellikle Akdeniz ve Ege’de sahip olduğumuz haklarımızın korunması ve enerji kaynakları üzerindeki haklarımızın savunulması vaz geçilmezimizdir. Halkımızı bu çerçeve de Yeni Türkiye Partisine katılmaya davet ediyoruz. Ümitsizliğe ve vehme kapılmaya gerek yok” dedi.