Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle yurt dışında yaşayan gençler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST’te yerini alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle yurt dışında yaşayan gençler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST’te yerini alıyor.

YTB, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yurt dışında yaşayan vatandaşların yer alması için her yıl çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan TEKNOFEST’e yurt dışındaki gençlerin katılımını sağlamak için YTB tarafından bu yılki destek programı ilan edildi. Hazırlanan destek programı sayesinde dünyanın dört bir yanında yaşayan genç vatandaşlar TEKNOFEST’te yerini alacak. Festivale katılım sağlayacak olan gençler teknoloji firmalarını yakından tanıma imkanı bulacak. Bunun yanında hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, tanıtım stantları ve söyleşiler gibi birçok faaliyete katılma şansı elde edecek.

YTB’den ulaşım ve konaklama desteği

Başvurular sonrası yapılacak değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan adayların festival süresince Samsun’da konaklamaları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca, her sabah konaklama yerinden festival alanına, her akşam da festival alanından konaklama yerine olan transfer ulaşımları da yine YTB tarafından sağlanacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılında mezun olan katılımcılar ile halihazırda öğrenci olan katılımcılara bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla 150 euroya kadar ulaşım desteği de sunulacak.

Kimler başvurabilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olanların başvurabileceği destek programından 30 Ağustos itibarı ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış adaylar yararlanabilecek. Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanında öğrenim gören, mezun olan, uzmanlığı olan veya bu alanlara ilgi ve meşguliyeti olduğunu belgeleyenler bu programdan yararlanabilecek. Resmi belgesi olmayan adayların ise bu alanlara ilgisi olduğuna dair motivasyon mektubu sunmaları gerekiyor. Daha önceden YTB tarafından düzenlenen TEKNOFEST programlarından birine katılmış olanların başvurusu kabul edilmeyecek.

Başvurular 14 Ağustos’a kadar https://obys.ytb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için de [email protected] adresine e-posta yoluyla müracaat ediliyor. Program hakkında detaylı bilgiler ise https://www.ytb.gov.tr/ adresinde yer alıyor.