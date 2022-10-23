Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, beraberindeki heyetle Hollanda’da temaslarda bulundu. Heyetin katıldığı toplantılar ve ziyaretlerde, ülkede yaşayan Türk toplumunun ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, beraberindeki heyetle Hollanda’da temaslarda bulundu. Heyetin katıldığı toplantılar ve ziyaretlerde, ülkede yaşayan Türk toplumunun ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Hollanda’ya çalışma ziyaretinde bulundu. YTB heyeti, ziyaretleri ve temasları çerçevesinde Türk toplumunun ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı toplantılar yaparak, iş dünyası, gençlik ve hukukçular ile buluştu. Bunların yanında resmi temaslarda da bulunan heyet, bakımevindeki yaşlılarla bir araya geldi. İlk olarak Hollanda’da farklı iş kollarında başarılı çalışmalar yürüten girişimcilerle buluşan heyet, ardından Türk STK temsilcileri ile bir araya gelerek toplumun ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Türk İş Adamları Derneği’ne de bir ziyarette bulunuldu. Burada çalışmaları yerinde inceleyen YTB Başkanı Eren, iş dünyasından turizme, hukuktan eğitime birçok farklı alanda örnek çalışmalar yürüten iş adamları ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini ifade etti. Eren’in bir diğer durağı ise Rotterdam’daki İbn-i Sina İslam İlkokulu oldu. Burada sınıfları ziyaret ederek Türk toplumuna mensup yöneticilerden okulun çalışmaları hakkında bilgiler alan Eren, Corendon firması sahibi Atilay Uslu ile de görüştü.

Eren ve beraberindeki heyet, ardından Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı’nda Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Carsten Herstel ile iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Eren, Tulip Vakfı’nın Türkçe eğitmenleriyle da buluşarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret çerçevesinde Hollanda’da çalışmalar yürüten Türk hukukçularla da bir toplantı yapıldı. Heyet, daha sonra Hollanda’daki tek Türk bakımevi olan Lale Bakımevi’ni ziyaret edip, bakımevi sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yaptı.

Lahey’de hak ihlallerine dikkat çekildi

YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Lahey’de Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh ile bir toplantı yaptı. İşbirliği imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, YTB tarafından her yıl hazırlanan diasporamızı hedef alan saldırılar raporu ile ülkelere dair hak ve özgürlükler güncesi paylaşıldı.

Eren, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 1982’den beri hem Türklerin hem de diğer toplumların ilgisini çeken Amsterdam Gençlerbirliği’ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eren, son olarak geçmiş senelerde YTB’nin eğitim, staj, gezi gibi programlarına katılıp mezun olan Türk gençleri ile buluştu.