Yeniden Refah Partisi Mersin İl Başkanı Selahattin Cengiz , yayımladığı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Bu ay, hem canımızı hem de cebimizi yakan en önemli konulardan biri emekliler ve emekli olamayanlar meselesidir.

Bu yıl emekli olanların geçen yıl emekli olanlardan yüzde 30 daha düşük maaş alacakları ortaya çıkmıştır.

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaşımız, emekli olduklarında alacakları maaşlara, e-devlet üzerinden baktıklarında, geçen yıla göre yüzde 30 maaş kaybıyla karşılaşıyor.

Bu çok büyük bir adaletsizliktir. Haksızlıktır. Emek ve mesai hırsızlığıdır.

Devlet bütçesinin kötü yönetilmesinin sorumlusu çalışanlar mı ki, kötü yönetimin faturası çalışanlara kesiliyor?

Öyle bir emeklilik sistemi oluşturdular, düzeni öyle bir bozdular ki; vay halimize.

Çok prim öde, geç emekli ol, az maaş al.

Hakkını alamayan, daha doğru bir ifadeyle hakları elinden alınan çalışanlarımız, emeklilerimiz; acaba sizlere hakkını helal edecek mi?

Tabii ki etmeyecek… Hakkımızı helal etmeyeceğiz… Emeklilerin haklarını gasp eden bu iktidarla, hiç kuşkunuz olmasın, helalleşmeyeceğiz. Sandıkta hesaplaşacağız.

TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 44,38.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre yıllık enflasyon yüzde 83,40.

Asgari ücrete yapılan artış yüzde 30.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75.

Çalışan memur ve memur emeklisine yüzde 11,54.

Ücret ve aylıklar enflasyona ezdirildi.

Üstelik refah payı da verilmedi.

Fatura her zaman olduğu gibi dar gelirlilere kesilmiştir.

Bu maaşlarla geçinebilmek, eve ekmek götürebilmek mümkün değildir.

Çare Milli Görüş’te, Çözüm Adil Düzen’dedir.

Çalışanın da emeklinin de hakkını alacağı, kimsenin hak kaybına uğramayacağı günlerin, “Yeniden Refah , Yeniden Erbakan” iktidarıyla geleceğini hatırlatıyor, sizleri katılımlarınızdan dolayı tekrar saygıyla selamlıyorum. "