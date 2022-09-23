Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözde Resulayn savaşçısının Viranşehir ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen şafak operasyonuyla ekipler, sözde savaşçı İbrahim Abdullah’ı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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