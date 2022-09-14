Yozgat’ta Pakistan’daki selzedeler için hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi yüklü yardım tırı dualarla uğurlandı.

Yozgat’ta Pakistan’daki selzedeler için hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi yüklü yardım tırı dualarla uğurlandı.

Yozgat’ta valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda ve temizlik malzemesi yüklü tır, Pakistan’a gönderilmek üzere yola çıktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD Başkanlığı tarafından yardım araçlarının "İyilik Treni" adı altında Pakistan’a yolcu edildiğini söyledi. Yozgat’tan da bir tır yardım malzemesinin dualarla yola çıktığını belirten Polat, "Bizim devletimiz büyük, devletimiz çok güçlü. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi topraklarında değil dünyanın her tarafındaki mazlumların yanında ve yanında olmaya devam edecek. Gönül coğrafyamız çok geniş olan bir ülkeyiz. Dua alan bir milletiz. Bu duaların karşılığında da biz kardeşlerimizin her daim yanında olacağız" dedi.

Yardım malzemelerinin AFAD Başkanlığına teslim edileceğini ve oradan da İyilik Treni ile Pakistan’a doğru yola çıkacağını ifade eden Vali Polat, yardımların hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından yola çıktı.