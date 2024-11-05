Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla bağışçılar kan verdi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Şakir Efendi Meydanı’nda 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arası olan Kızılay Haftası dolayısıyla bağışçılar kan verdi. Kan bağışı yapmak isteyen kişilerin form doldurmaları ve şartları sağladığının belirlenmesinin ardından bağışçılar mobil araçta kan bağışı yaptı. Mobil araçta 5 günde toplam 493 bağışçıdan kan alındı.

"Kansız kalırız algısı tamamen yanlış"

Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Tuba Aksan Yıldız ,“18 yaşını doldurmuş 60 yaşını aşmamış bütün sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabiliyor. Kan bağışında bulunmak isteyen bireylerin kan ve hemoglobin değerlerini ölçüyoruz. Ateş, nabız gibi değerlerin hepsine bakıyoruz. Çıkan sonuçların doktorumuz tarafından değerlendirilmesinin ardından kan bağışına uygun olup olmadığına karar veriyoruz. İnsanlarda kan verirsek kansız kalırız, şeklinde bir algı oluşmuş. Bu algı tamamen yanlış. İnsanlarda vücut ağırlığının 13’te biri kadar kan alıyoruz. Bir yetişkin insanda 6-6.5 litre kan varsa biz sadece bunun 480 mililitresini alıyoruz. Vücut kendisini 3 ayda bir otomatik olarak yeniliyor. Biz sadece bu süreçte insanların hayatını kurtarmak adına birer ünite kan bağışı talebinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“Kan bağışında bulunmak vücut sağlığınız için iyi bir şey”

Kan bağışının vücut sağlığı için iyi bir şey olduğunu söyleyen bağışçı Recep Altun, “44 yaşındayım, sürekli olarak kan bağışı yapıyorum. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Kan bağışı konusunda tereddüt duymasınlar, korkmasınlar, korkacak bir şey yok. Kan bağışında bulunmak hem vücut sağlığınız için iyi hem de hasta olup da kan bekleyenler açısından iyi bir şey. Herkes gelip düzenli olarak kan bağışında bulunsun. Benim tavsiyem bu yönde” dedi.

Kızılay görevlileri tarafından Altun’a düzenli bağışçı olması nedeniyle ‘İyilik Elçisi Madalyası’ verildi.