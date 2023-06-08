Yozgat’ta besiciler, Kurban Bayramı için besledikleri kurbanlıklarını batı illerine götürmeye başladı.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın önemli kentlerinden olan Yozgat’ta besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlık hayvanlarını büyükşehirlere sevk etmeye başladı. Besiciler özenle baktıkları hayvanlarını tırlara yükleyip pazarlara ulaştırarak görücüye çıkarmayı hedefliyor. Kentte bazı besiciler de kurbanlıkları ahırda satışa sunuyor.

Yozgat Kavurgalı köyünden tırlarla Antalya’ya kurbanlık götüren besicilerden Musa Arık, 25 büyükbaş kurbanı hayvan pazarına götürdüğünü söyledi. Fiyatların normal olduğunu ifade eden Arık, kurbanlık fiyatlarının büyüklüklerine göre 70 ila 120 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Köçekkömü köyündeki ahırında kurbanlık satışı gerçekleştiren besici Ali Çetinkaya ise beslediği 60 kurbanlığın tamamına yakınını sattığını ifade etti. Kurbanlıkların hisse başı 12 bin lira olduğundan bahseden Çetinkaya yem maliyetlerinin kendilerini zorladığını da söyledi.