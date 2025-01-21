Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde annesinin "öldürüp çöplüğe attım" dediği 4 yaşındaki çocuğu bulmak için çöplükte arama devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Boğazlıyan ilçesinde 1 hafta önce meydana geldi. İddiaya göre, önce 4 yaşındaki oğlu E.Ç. için kayıp ihbarında bulunan anne M.S. daha sonra Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek 6 ay önce oğlunu öldürüp çöplüğe attığını söylemiş bunun üzerine çöplükte arama başlamıştı. Yaklaşık 1 haftadır arama çalışmalarının devam ettiği çöplükte daha kapsamlı arama faaliyetine geçildi.

Arama çalışmasını Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD sürdürüyor. AFAD aramaya tam donanımlı iki araç, 1 şube müdürü, 4 personel ve dron ile katılıyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na ait ’Gölge’ isimli kadavra köpeği de kazı alanında arama yapıyor. Kazı çalışmalarında Boğazlıyan Belediyesi’ne ait 3 iş makinesi yer alıyor. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şu an çocuğun cesedine ulaşılamadı.