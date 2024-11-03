Yozgat’ın Sorgun ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Sorgun Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyon sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha